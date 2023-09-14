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Экс-чиновник из Украины заявил о провокации на приграничных территориях с Россией

Прибывший в Россию бывший украинский чиновник из Сумской области рассказал о готовящейся провокации в Сумской и Черниговской областях. Видео выложил «Блокнот».

Власти Украины начали эвакуацию жителей с приграничных территорий якобы для того, чтобы граждане с пророссийскими взглядами не помешали устроить провокацию. По информации источника, освободить от людей планируется полосу шириной около пяти километров. Там якобы расположат силы ВСУ.

Бывший госслужащий утверждает, что военные будут обстреливать Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Когда российская армия начнет ответный обстрел, власть Украины, как утверждает аноним, выдаст это за удары по гражданской инфраструктуре. На место якобы приедут представители иностранных СМИ, которые зафиксируют обстановку.

«Власти Украины нарушают все правила ведения войны, когда используют гражданские объекты. Все эти факты, что якобы вооруженные силы РФ поражают не военные объекты, они будут использовать для показа якобы преступности и политического режима России. И для того, чтобы получать дополнительное финансирование и помощь», — пояснил экс-чиновник.