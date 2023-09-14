Die Welt: ВСУ несут колоссальные потери в рамках контрнаступления

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в рамках контрнаступления. Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил немецкий журналист Штеффен Шварцкопф.

В частности, корреспондент назвал потери украинской армии «невообразимыми». «Нужно помнить, что потери с украинской стороны просто невообразимые», — констатировал Шварцкопф.

В частности, он напомнил, что российская армия успешно уничтожает все образцы зарубежной техники, включая немецкие танки Leopard.