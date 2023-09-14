Артемов рассказал о нарушениях графика общественного транспорта в сторону Нефтезавода

В четверг, 14 сентября, на заседании регионального правительства ио мэра Виталий Артемов прокомментировал жалобы рязанцев по нарушению графика движения транспорта в сторону Нефтезавода.

Павел Малков зачитал жалобу рязанки, которая сообщила о том, что невозможно уехать на работу. Виталий Артемов отметил, что Нефтезавод обслуживается четырьмя маршрутами №№ 6, 58, 90 и 99. Всего ездит 49 единиц транспорта.

«Делали контрольные замеры. Обнаружили, что два перевозчика №№ 58 и 90 чаще всего нарушают графики. Все основания у нас для расторжения контракта или обращения в суд по лишению свидетельства есть, но мы предварительно предупредили их о выполнении графика», — подчеркнул Артемов.

Кроме того, ио мэра добавил, что в феврале 2024 года в Рязань поступят дополнительные автобусы на автобус № 6. Планируется увеличить количество подвижного состава с шести до восьми единиц.

Напомним, рязанцы жаловались на долгое ожидание маршруток на Московском. Мэрия ответила, что перевозчики недовыпускают машины из-за нехватки водителей и простоя на ремонте.