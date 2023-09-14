А что в кино? «У людей так бывает», «Искусство по понятиям» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
В прокат вышла мелодрама из России «У людей так бывает», режиссеры — Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян. Несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. В ролях — Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова и другие.
Следующая новинка — триллер из США «Искусство по понятиям» от режиссера Николь Паон. Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство. В ролях — Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и другие.
Биографический криминальный триллер совместного производства США и Мексики от режиссера Алехандро Гомес Монтеверде «Звук свободы». История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.
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