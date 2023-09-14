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«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
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Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
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Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
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Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
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А что в кино? «У людей так бывает», «Искусство по понятиям» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат вышла мелодрама из России «У людей так бывает», режиссеры — Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян. Несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. В ролях — Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова и другие.

Следующая новинка — триллер из США «Искусство по понятиям» от режиссера Николь Паон. Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство. В ролях — Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и другие.

Биографический криминальный триллер совместного производства США и Мексики от режиссера Алехандро Гомес Монтеверде «Звук свободы». История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».