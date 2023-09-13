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ВЦИОМ: Россияне рассказали, что вызывает у них сильный гнев

Большинство россиян испытывают сильный гнев всего раз в полгода или даже реже. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Так, 24% утверждают, что испытывают подобное чувство несколько раз в месяц, ещё 13% — раз в неделю, а 7% — каждый день. Вообще не гневаются лишь 16% россиян.

Что касается причин, то чаще всего у россиян гнев вызывают публичные личности: политики, артисты и блогеры. Об этом заявили 33% опрошенных. А 22% сильно злятся на незнакомых людей. 18% пожаловались на коллег, 14% — на начальство. Ещё меньше россиян видят в причине гнева своих супругов — всего 11%.

На вопрос о том, что именно злит жителей, 38% вспомнили о личных ситуациях: отсутствие воспитания, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, неуважение, ложь и лицемерие. 29% указали на социальные проблемы: бюрократию, коррупцию, рост цен, падение уровня жизни и бездействие чиновников.