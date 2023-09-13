В Воронежской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
В Воронежской области шестилетний мальчик погиб под поездом. Об этом сообщил портал «
Трагедия произошла во вторник, 12 сентября, на перегоне «Колено — Некрылово».
Мальчик находился в перегоне без присмотра взрослых. Он попытался перебежать пути. В этот момент двигался грузовой поезд.
Машинист подавал сигналы, экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось. Ребенок погиб на месте.
Специалисты осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло смерть человека.