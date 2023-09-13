В Тыве из-за отравления в школе госпитализировали семь человек

В Тыве из-за отравления в школе госпитализировали семь человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инциденты произошли в школе № 18 города Кызыл.

Госпитализированы шестеро детей и один взрослый. Они находятся под наблюдением врачей в стационарном отделении Республиканской инфекционной больницы. Их состояние оценивают как стабильное.

Всего, по данным минздрава, на амбулаторном лечении находятся 30 человек, из них двое взрослых.

В Следственном комитете РФ заявили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 12 сентября 2023 года в медучрежджение поступило 14 вызовов о признаках отравления после обеда в кызыльской школе № 18.