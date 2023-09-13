В Свердловской области подросток умер, надышавшись газом

В Свердловской области подросток умер, надышавшись газом. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Инцидент произошел днем 12 сентября. Мальчик гулял в компании друзей в лесном массиве и нашел баллончик с газом. По словам источника издания, он сел на бревно и начал вдыхать газ через рот и ему стало плохо. Его приятели отобрали баллончик, тогда подросток начал быстро бегать, споткнулся об ветку и упал.

Когда к нему подошли друзья, он был без сознания. Приехавшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

Полиция проводит проверку.