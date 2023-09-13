В Санкт-Петербурге молодой человек забил киянкой своего деда до смерти

В Санкт-Петербурге молодой человек забил киянкой своего деда до смерти. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тело 68-летнего мужчины обнаружили в квартире на улице Староорловской в среду, 13 сентября.

В полицию обратились соседи семьи, они услышали крики о помощи. Подозреваемого, 20-летнего мужчину, задержали. На данный момент он придерживается защитной версии: в течение долгих лет дед избивал его и мать.

По информации источника, молодой человек жил вместе с дедом.