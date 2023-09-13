В Рязанском районе подтвердили, что в Агро-Пустыни хоронили людей за пределами кладбища

Администрация Рязанского района подтвердила, что в Агро-Пустыни хоронили людей на пределами кладбища.

В официальном ответе администрации Рязанского района сказано, что некоторая часть захоронений находится на соседнем от кладбища участке, который принадлежит физлицу.

«Собственнику управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выслало предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Рязанский район отметил, что до конца сентября Заборьевское поселение заберет себе часть участка физлица, где похоронены люди, и установит забор.

Напомним, ранее в комментариях под постами губернатора Павла Малкова жители поселка сообщили, что кладбище расширили за счет затапливаемых земель сельхозназначения. Там же указали на то, что старое кладбище и новые участки обнесли общим забором.