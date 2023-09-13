В Рязанской облдуме обсудили вопросы развития туризма в регионе

В Рязанской облдуме обсудили вопросы развития туризма в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 13 сентября, в региональном парламенте в рамках «правительственного часа» депутаты обсудили вопросы развития туристической отрасли Рязанской области. С докладом выступил председатель регионального комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов.

В своем выступлении он отметил, что в последние годы сфера гостеприимства региона активно развивается. Только в прошлом году область посетили более 2 млн туристов, объем оказанных платных услуг превысил 2,7 млрд. рублей. Большая работа проводится по созданию современной инфраструктуры. Акцент сделан на благоустройство общественных городских пространств, сохранение ландшафта и исторического облика территорий. В качестве примера Дмитрий Нефедов привел масштабный проект по восстановлению Торгового городка, который реализуется в Рязани с 2020 года.

Кроме того, в следующем году в Рязани начнется реконструкция здания бывшего хлебозавода № 1. Проектом предусмотрено создание культурного кластера с пространствами для коворкинга и тематических мероприятий. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается внедрение туристского кода в Рязани и Касимове. В областном центре ведется работа по созданию пешеходного маршрута, который объединит Лыбедский бульвар, Лесопарк, Рязанский кремль, Торговый городок и Центральный парк культуры и отдыха.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость дальнейшего развития уже существующих в регионе туристических проектов, например, прогулочных маршрутов на территории эколого-туристского кластера «Паустовский» в Солотче. Парламентарии подняли вопрос восстановления Старожиловского конного завода. Дмитрий Нефедов отметил, что у конезавода действительно большой туристический потенциал.

«Агентством развития креативных индустрий создан инвестиционный лот „Ансамбль Старожиловского конного завода“, подготовлены инвестиционные паспорта объектов. В следующем году планируется провести фестиваль исторической недвижимости, в рамках которого потенциальным инвесторам предложат несколько проектов, в том числе и по конезаводу», — рассказал Нефедов.

Депутаты также отметили, что в связи с возросшим туристическим потоком в Рязанской области отмечается дефицит номерного гостиничного фонда. Кроме того, все больше россиян выбирают автотуризм, а значит, необходимы современные кемпинги. В настоящее время комитетом инвестиций и туризма ведутся переговоры с федеральными операторами гостиничного бизнеса. Для инвесторов подбираются площадки, на которых в ближайшие годы планируется построить сетевые гостиничные комплексы.

Обсудили парламентарии и вопрос создания в Рязани современной набережной. По словам Дмитрия Нефедова, в настоящее время обсуждается концепция набережной Оки и Трубежа. В планах — развитие дорожно-тропиночной сети, создание парковок, зон отдыха, фудкортов, детских, спортивных и событийных пространств.

Отдельное внимание депутаты уделили теме развития в регионе гастрономического туризма. По мнению парламентариев, кафе и рестораны необходимо интегрировать в существующие туристические маршруты, больше внимания уделить продвижению локальных брендов, например, рязанского леденца и калинника. Кроме того, депутаты предложили возродить речные туристические круизы по Оке и ввести в регионе единую карту туриста, которая позволит пользоваться муниципальным общественным транспортом, приобретать со скидкой билеты в музеи и театры.

По итогам «правительственного часа» будет подготовлен проект постановления, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.