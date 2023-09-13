В Рязанской областной Думе состоялось первое заседание осенней сессии

В среду, 13 сентября, состоялось открытие осенней сессии областной Думы.

Выступая перед депутатами, председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что 8 — 10 сентября в одномандатном избирательном округе № 10 прошли дополнительные выборы в Рязанскую областную Думу и поздравил Морозова Вячеслава Анатольевича с избранием депутатом седьмого созыва.

Аркадий Фомин рассказал о задачах и приоритетных направлениях законотворческой деятельности: «Наша задача — совместно с региональным правительством работать над законодательной базой, которая должна дополнять и усиливать федеральные меры поддержки экономики и граждан. Депутатам предстоит рассмотреть и принять трехлетний областной бюджет. Для поддержки реального сектора экономики, малого бизнеса мы продолжим совершенствовать налоговое законодательство. Сейчас очень важно реально оценивать сложившуюся ситуацию, взвешенно принимать каждое решение».

В рамках «правительственных часов» будут обсуждаться темы, связанные с экологической проблематикой, безнадзорными животными, вопросы улучшения демографической ситуации, капитального строительства и реализации программы капремонта, перспективы развития туристической отрасли региона.

Особый акцент глава Рязанской облдумы Аркадий Фомин сделал на работе по внедрению Единого стандарта мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: «Парламентской координационной группой по вопросам СВО под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака разработан Единый стандарт. И нам предстоит принять и реализовать меры, которые в него входят. Отмечу, что их 20, и большинство в нашем регионе уже действуют. Нам необходимо обсудить, как реализуются уже принятые меры поддержки участников СВО и членов их семей, что удалось сделать, какие проблемы ещё предстоит решить. А также предусмотреть средства на эти цели».