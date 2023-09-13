В Рязанской области при столкновении «Оки» с грузовиком погиб мужчина

В Сасовском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 12 сентября, примерно в 13:30, в селе Алешино.

По предварительной информации, 45-летний местный житель на ВАЗ-11113 не справился с управлением и врезался в стоявший КамАЗ.

В результате аварии 52-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя ВАЗ госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.