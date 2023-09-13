В Рязанской области подростка осудят за кражу в гараже

В Рязанской области подростка осудят за грабеж в гараже. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года в Шиловском районе.

Обвиняемый 2008 года рождения в присутствии двух приятелей нелегально проник в гараж, частично разобрав кирпичную кладку стены, и украл бензиновый триммер. Он распорядился устройством по своему усмотрению.

Подросток полностью признал вину. Также он рассказал об обстоятельствах преступления.

На него завели уголовное дело о грабеже, совершенном с незаконным проникновением в помещение. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, дело было направлено в суд. Также следователь направил в подразделение по делам несовершеннолетних райотдела полиции представление для принятия к подростку дополнительных мер воспитательного характера.