В Рязани покажут фильм «Барби»

В Рязани начали прокат фильма «Барби». Об этом сообщается в группе кинотеатра «Кинолюкс».

"Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии", — указано в анонсе.

Главные роли в фильме Греты Гервиг сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. По всему миру картина собрала более 1,4 миллиарда долларов.

Фильм демонстрируется в рамках предсеансного обслуживания.

Возрастное ограничение: 12+