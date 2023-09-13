В Рязани началась реконструкция площади Ленина

В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 12 сентября, на площади Ленина начался второй этап работ по реконструкции. При реализации первого этапа был заложен пешеходный переход, установлен светофор, выполнены работы по понижению бордюрного камня со стороны улицы Почтовой.

С сегодняшнего дня работы начались на противоположной стороне улицы. Рабочие начали демонтировать старый чугунный забор, который препятствует проходу пешеходов.

Также на рабочие понизят высокий бордюр, который ограничивает возможности перемещения по городу маломобильных групп населения.