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В Рязани девушку задержали за хранение наркотиков

В Рязани девушку задержали за хранение наркотиков. Об этом сообщило региональное управление МВД.

На улице Строителей патрульные обратили внимание на девушку. При виде полицейских она начала нервничать и пыталась скрыться в ближайшем дворе.

Правоохранители остановили рязанку. При общении во время проверки документов 30-летняя рязанка нервничала. Патрульные предположили, что у девушки есть наркотики.

На место вызвали оперативников. При досмотре у рязанки нашли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе, это был один грамм синтетического наркотика. Девушку задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Рязанке грозит до десяти лет лишения свободы.