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В Рязани будут судить 17 человек за мошенничества с имитацией ДТП

В Рязани завершили расследование в отношении 17 человек, которых подозревают в мошенничестве с имитацией ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В 2021 году полицейские узнали о том, что дорогостоящая иномарка, которая попала в ДТП и якобы не подлежала восстановлению, ездит по дорогам Рязанской области в исправном состоянии. Тогда стало известно, что после аварии владелец пострадавшей машины получил страховую выплату максимального размера, равную стоимости автомобиля. Правоохранители стали подозревать, что ДТП было инсценировано.

Вскоре полицейские выяснили, что к этой афере причастны 32-летний и 36-летний рязанцы. Младший из них владел магазином автозапчастей и автосервисом. Он находил владельцев авто, которые за небольшие деньги давали свои машины для инсценировки ДТП. Одним из участников аварий выставлялась дорогостоящая иномарка, и происшествие обставлялось так, чтобы получить максимальную страховую выплату. После этого с незначительными затратами автомобилям возвращали первоначальный вид.

В 2020 и 2021 годах мужчины инсценировали семь ДТП на улицах Рязани, в которых участвовали 14 автомобилей. Таким образом, в эту аферу были втянуты еще 15 жителей региона в возрасте от 24 до 42 лет. Ущерб страховой компании составил более двух миллионов рублей.

По фактам семи эпизодов ДТП следователи возбудили уголовные дела (Мошенничество в сфере страхования). По этой статье предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

В отношении организаторов возбудили семь уголовных дел по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). Им грозит грозит до десяти лет лишения свободы.

Дела, возбужденные в отношении фигурантов, соединили в одно производство. В ближайшее время состоится суд.

Ранее сообщалось, что оперативники задержали десять местных жителей, подозреваемых в серийном мошенничестве с целью незаконного получения страховых выплат.