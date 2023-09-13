В России повысили минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Правительство России повысило минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой. Об этом сообщается в постановлении кабмина.

Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

«Размер кредита, кредитный договор о предоставлении которого заключен со дня вступления в силу постановления от 9 сентября 2023 года № 1474, составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо стоимости приобретаемого жилого помещения с земельным участком, либо стоимости строящегося индивидуального жилого дома на земельном участке, либо стоимости приобретаемого земельного участка и строящегося на нем индивидуального жилья», — указывается в постановлении.