В Москве сотрудницу театра из дворца творчества подозревают в домогательствах к девочке

В Москве сотрудницу театра из дворца творчества подозревают в домогательствах к девятикласснице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам 15-летнего ребенка, отношения между ними начались в апреле и продолжались до 31 августа. Через несколько дней девочка рассказала обо всем родителям, они отправились писать заявление.

Женщину задержали. На нее завели уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет).