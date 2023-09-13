В московской квартире скончалась женщина и пролежала в ней три месяца

В Москве в квартире одного из домов на Очаковском шоссе экстренные службы обнаружили тело женщины, которое пролежало там три месяца. Об этом пишет РЕН ТВ .

Жители дома пожаловались на то, что из квартиры одинокой женщины плохо пахнет. Вскоре приехали экстренные службы и вскрыли дверь квартиры. Внутри обнаружили мумифицированный труп 87-летней хозяйки.

По предварительным данным, тело женщины пролежало в квартире около трех месяцев. Труп направили на экспертизу. Причины смерти выясняются.