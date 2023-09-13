В московской квартире скончалась женщина и пролежала в ней три месяца
В Москве в квартире одного из домов на Очаковском шоссе экстренные службы обнаружили тело женщины, которое пролежало там три месяца. Об этом пишет
Жители дома пожаловались на то, что из квартиры одинокой женщины плохо пахнет. Вскоре приехали экстренные службы и вскрыли дверь квартиры. Внутри обнаружили мумифицированный труп 87-летней хозяйки.
По предварительным данным, тело женщины пролежало в квартире около трех месяцев. Труп направили на экспертизу. Причины смерти выясняются.