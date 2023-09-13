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В Марий Эл школьник покончил с собой

В республике Марий Эл школьник покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Морки.

Мальчик находился дома. В этот момент из школы вернулся его старший брат. Он попросил родственника помыть посуду. Мальчик отказался. Произошла бытовая ссора. Младший брат ударил старшего палкой, тот ответил пощечиной.

Мальчик заплакал, брат попытался его успокоить. В какой-то момент старший подросток отлучился. Вернувшись, он увидел труп брата. Мальчика не смогли спасти.

Семья погибшего ребенка числится неблагополучной. Мать дважды штрафовали за неисполнение родительских обязанностей. По факту случившегося местное управление СК начало проверку.