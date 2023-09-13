В Ленинградской области женщина зарезала мужа на глазах у сына

В Ленинградской области женщина зарезала мужа на глазах сына. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трагедия случилась утром в среду, 13 сентября, в доме на улице Куприна в Гатчине.

По информации источника телеканала, в полицию позвонил 15-летний мальчик. Он рассказал, что мать ударила его ножом и зарезала и его 52-летнего отца. Отмечается, что в этот момент в квартире находился семилетний ребенок, он не пострадал.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают экстренные службы. По мнению собеседника, женщина могла иметь проблемы с психикой.