В Башкирии поезд насмерть сбил пенсионера

В Башкирии поезд насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщил портал « Буздякские новости ».

Инцидент произошел утром во вторник, 12 сентября, на станции Буздяк.

В дежурную часть Уфимского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение, что поезд сбил мужчину. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ведомстве рассказали, что пострадавшим оказался 86-летний местный житель. Он шел по железнодорожной колее.

«Машинист, в условиях плохой видимости из-за сильного тумана увидел человека на небезопасном расстоянии, просигналил и применил экстренное торможение в целях предотвращения наезда, однако трагедии избежать не удалось. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — заявили в линейном управлении МВД России на транспорте.