Скончался народный артист России Сергей Соколов

Из жизни ушел советский и российский музыкант, народный артист России, главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Сергей Соколов. Об этом сообщили в группе ансамбля во «ВКонтакте».

Сергей Соколов родился 23 декабря 1954 года в Великих Луках Псковской области. В 1974 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища при Московской консерватории.

В 1978 году стал работать хормейстером Ансамбля советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио, В 1979—1980 годах проходил срочную службу в ВС в должности хормейстера ансамбля песни и пляски Московского поенного округа. Также он преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории.

С 1992 года являлся хормейстером Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а с 2018-го его главным хормейстером.

Фото: Ансамбль Александрова Минобороны России