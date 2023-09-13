Швакова: Рязанская область выходит на новые зарубежные рынки

В Рязани стартовал деловой форум «Дни международного бизнеса»

В среду, 13 сентября, в Рязани стартовал трехдневный VI деловой форум «Дни международного бизнеса» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его организовал Рязанский центр экспорта Агентство развития бизнеса, который предоставляет компаниям комплекс мер поддержки как федерального, так и регионального уровня.

На форуме собрались более 300 участников: предпринимателей, представителей центральных исполнительных органов власти, специалистов по международной торговле и инвестициям. Также приехали гости из Казахстана, Узбекистана, Армении и Турции.

Участники посетили пленарную сессию, где обсудили реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», комплексную поддержку бизнеса и алгоритмы выхода на зарубежные рынки. В программе — мастер-класс по кросс-культурным переговорам, стратегическая сессия с экспертами Российского экспортного центра и биржа контактов. Иностранные гости познакомятся с промышленным потенциалом региона во время поездок на производственные площадки ведущих предприятий Рязанской области.

Директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что форум является одним из главных мероприятий Центра поддержки экспорта Рязанской области. Он позволяет собрать ведущих экспортеров и гостей из зарубежных стран, чтобы поделиться полезной информацией, подвести итоги проделанной работы и определить векторы развития на следующий год.

«В этом году основным приоритетом для нас стал пересмотр рынков сбыта. Мы сделали акцент на страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Как оказалось, для них также востребована наша продукция радиоэлектроники, строительной отрасли и изделий из кожи. В этом и следующем году мы продолжим развитие по этим направлениям. Как отметил сегодня Павел Малков, вместе с представителями бизнеса мы уже посетили ряд важных стран, таких как Египет и ЮАР. В ближайшее время планируется бизнес-миссия в Арабские Эмираты, а также Латинскую Америку», — отметил Уланов.

Как подчеркнул Александр Уланов, по результатам восьми месяцев 2023 года экспорт Рязанской области показал значительный рост. Все благодаря слаженной работе правительства региона и Центра поддержки экспорта, а также быстрой адаптации компаний на новых рынках.

Зампред регионального правительства Юлия Швакова отметила, что Рязанская область имеет мощный промышленный потенциал, который должен быть реализован в полной мере.

«Сейчас, в сложной экономической и геополитической обстановка, мы должны максимально адаптировать меры господдержки федерального и регионального уровня. Главная задача этого форума — установление новых контрагентов и рынков сбыта», — отметила Швакова.

Также зампред регионального правительства подчеркнула, что состав участников форума изменился. Теперь Рязанская область планирует активно выходить на рынки стран СНГ, Китая, Индии, Латинской Америки, Ирана и Арабских Эмиратов.

«Мы свои позиции планируем упрочить, поэтому плотно взаимодействуем с российским экспортным центром. В этом году провели дни Рязанской области — это новый формат, где наши предприниматели напрямую задавали острые вопросы и получали ответы. Там же мы приняли решение по изменению механизма оказания мер господдержки. Теперь наша цель — оказывать предпринимателям комплексную поддержку, начиная от образования и подготовки кадров и до конечного сопровождения с заключением контрактов», — заключила Швакова.

Кроме того, на форуме наградили победителей конкурса «Экспортер года Рязанской области 2022». Дипломы вручили зампред регионального правительства Юлия Швакова и вице-президент по развитию нефинансовых продуктов АО «РЭЦ» Роман Генкель. Победу одержали такие компании как: ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «Русские мельницы», АО «Елатомский приборный завод», ООО «Рельеф-Центр», ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» и другие