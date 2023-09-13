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Сборные стран ЕС отказались участвовать в чемпионате мира по гимнастике из-за российских спортсменок

Сборная Финляндии не будет принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Белоруссии. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Ассоциацию гимнастики Финляндии.

Турнир пройдет с 24 по 26 ноября в Казахстане.

Как отмечается в сообщении, помимо Финляндии в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония.