Саркози прокомментировал ситуацию с возможным вступлением Украины в НАТО

Экс-президент Франции Николя Саркози прокомментировал ситуацию с возможным вступлением Украины в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

«Вопрос простой: будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру, или нет? Мы можем хотя бы дискутировать на этот счет? По моему мнению, это не приведет к миру. Вступление Украины в НАТО — это провокация в глазах России», — сообщил политик. Он также указал, что Украина должна иметь нейтральный статус и получить гарантии безопасности от ООН и международном сообщества, назвав это «альтернативой, которая заслуживает обсуждения».

«Мы можем задуматься над тем, как выйти из этого конфликта? Есть два пути закончить войну: уничтожить друг друга — но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну, — либо дипломатические переговоры», — считает Саркози. Он отметил, что цель этой войны — «сменить власть в России», а «те, кто говорят, что с президентом Путиным невозможно вести переговоры — это, как правило, те, кто никогда с ним не встречался».