Рязанец угрожал зарубить дочь топором

В полицию обратились жители Сысоевского проезда и сообщили, что в одном из домов разгорелся скандал между родственниками — отец угрожал своей дочери убийством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Правоохранители выехали на место и доставили рязанца в отдел полиции.

По предварительной информации, 40-летний мужчина поссорился с 15-летней дочерью и стал угрожал зарубить ее топором. Девушка испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью к соседям.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 2 лет лишения свободы.