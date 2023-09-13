Рязанцы стали жертвами мошенников, поверив сообщениям знакомых в мессенджере

Рязанцы стали жертвами финансовых мошенников, поверив сообщениям знакомых в мессенджере. Об этом сообщает представитель рязанского отделения Центробанка Сергей Гусев.

По его словам, схема многоуровневая. Сначала злоумышленники взламывают аккаунт и отправляют абонентам из телефонной книги жертвы сообщение с просьбой, например, проголосовать за ребенка, который участвует в конкурсе.

Отмечается, что на сайте, куда попадает человек, предлагают авторизоваться. Для этого нужно ввести номер телефона и код из смс. Эти действия проводят к тому, что мошенники получают доступ к мессенджеру, а контактам отправляют уже новую просьбу — одолжить денег.

Как сообщает представитель Центробанка, не переходите по сомнительным ссылкам. Если есть возможность, свяжитесь с отправителем другим способом. Не вводите персональные данные на непроверенных сайтах.