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Россиян предупредили о внеплановых магнитных бурях

На территории России ожидаются случайные выбросы солнечной плазмы, которые не могут быть заранее спрогнозированы. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артёма Абунина.

По его словам, в сентябре метеозависимым людям нужно быть готовыми к незапланированным магнитным бурям. Сейчас Россия находится в максимуме солнечной активности.

Как отмечает эксперт, рано говорить о том, насколько серьёзными будут возмущения, так как на Солнце пока нет зарегистрированных активных областей.