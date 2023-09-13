Пострадавший на пожаре в Сасове пенсионер умер в больнице

Пострадавший на пожаре в Сасове пенсионер умер в больнице. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожар в доме погибшего произошел 12 сентября. По данным издания, 76-летний мужчина пользовался плитой с газовым баллоном. От этого, по-видимому, и началось возгорание.

Мужчина несколько раз забегал в горящий дом, пытаясь спасти документы и имущество и получил сильные ожоги.

Главный врач Сасовского ММЦ Вагид Махмудов сообщил, что мужчина ночью скончался в больнице.