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Павел Малков открыл форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В среду, 13 сентября, Павел Малков открыл деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Глава региона отметил, что международная обстановка и санкции сильно влияют на внешние торговые операции, нарушаются логические и производственные цепочки. Но меры государственной поддержки бизнеса сейчас в стране беспрецедентные. Также губернатор подчеркнул, что деловой форум является главным событием года в Рязанской области.

«Мы сейчас активно работаем с нашими с коллегами и партнерами из стран СНГ, выходим на Юго-Восточную Азию и на другие территории. И видим, что интерес очень большой к продукции Рязанской области. Уже состоялось огромное количество бизнес-миссий, наших выездов в различные страны. И это приносит серьезный результат. Мы сегодня поставляем продукцию более чем в 100 стран мира, наращиваем экспорт в промышленности, сельском хозяйстве, выпускаем кожевенные и электротехнические изделия», — отметил Малков.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что в Дни бизнеса партнеры и коллеги из разных стран смогут посетить рязанские предприятия и вживую увидеть экспортный потенциал региона.

Также спикеры, выступившие на форуме, рассказали про оперативные меры поддержки бизнеса, практические решения вопросов бизнесменов в новой экономической реальности, переориентацию деловых связей России с дружественными странами.