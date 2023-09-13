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На Украине заявили, что Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам

На Украине заявили, что Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», — заявил Соскин.

По его словам, Зеленский больше всех заинтересован в продолжении конфликта, потому что не хочет проведения выборов.