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На четырех рязанских улицах 14 сентября отключат холодную воду

На четырех рязанских улицах в четверг, 14 сентября, отключат холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».

С 9:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Библиотечная, дома №№ 23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 (частный сектор);
  • улица Интернатская, дома №№ 1, 11, 13, 15, 19, 2, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9 (частный сектор);
  • улица Речная, дома №№ 1, 11 корп.2, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 30, 31, 33 литера б, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 8 (частный сектор);
  • улица Советская, дома №№ 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 11, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130 литера б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 15, 156, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 корп.1, 29, 30, 31, 32, 33 корпус 5, 33, 33а, 33 В, 33е, 34, 35, 36, 38, 39 корпус 2, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 9, 90, 92 (частный сектор).