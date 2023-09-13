Ким Чен Ын поднял тост за победу России и здоровье Путина

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын поднял тост за победу России, здоровье президента Владимира Путина и развитие дружбы Москвы и Пхеньяна. Об этом пишет РЕН ТВ .

«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента РФ Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России», — сказал северокорейский лидер.

Ким Чен Ын выразил надежду, что его приезд в Россию поспособствует созданию «нерушимых отношений стратегического сотрудничества» между странами.

Также он уверен, что российская армию и ее народ непременно победят «в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию».