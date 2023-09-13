Известия: Зеленский хочет начать всеобщую мобилизацию на Украине в конце осени

Президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в конце осени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего депутата украинской Верховной рады Илью Киву.

По словам политика, Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине.

Отмечается, что такой шаг позволит «уничтожить протестное население, сделает невозможным проведение выборов», а также поможет вернуть интерес мирового сообщества и заставить западные страны активнее участвовать в конфликте.