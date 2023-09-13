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24 человека пострадали в результате атаки ВСУ по Севастополю

24 человека пострадали в результате атаки ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Он отметил, что раненым оказывают помощь в полном объеме.

«Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет», — подчеркнул Развожаев. Он заявил, что катера и паромы в Севастопольской бухте работают в штатном режиме.

Атака на Севастополь состоялась в ночь на среду, 13 сентября. Ее прокомментировали в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средства ПВО сбили семь крылатых ракет. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил безэкипажные катера. «В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — уточнили в ведомстве.