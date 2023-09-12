Жителя Старожиловского района осудят за покушение на убийство

Жителя Старожиловского района осудят за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 3 марта 2023 года в Старожилове.

Между собой поссорились двое пьяных односельчан. Во время конфликта обвиняемый три раза ударил ножом мужчину в область предплечья, туловища и конечностей. Во время борьбы потерпевший смог выхватить орудие и покинуть дом обвиняемого. После этого ему оказали медицинскую помощь.

Обвиняемый не признал свою вину. Однако во время следственных действий мужчину изобличили в совершении преступления. Дело направлено в суд с обвинительным заключением.