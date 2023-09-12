В Уфе девятиклассник покончил с собой

В Уфе девятиклассник покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, тело 15-летнего школьника обнаружили под окнами двенадцатиэтажки в Демском районе.

Мальчик жил с родителями и младшей сестрой в трехкомнатной квартире. Они не сразу обнаружили его пропажу. Родители отправили детей спать около 22:00, сами же смотрели телевизор.

Около 1:00 они почувствовали, что из комната сына дует. Зайдя, чтобы закрыть окно, они увидели, что подростка не было. Позже отец обнаружил труп сына.

В комнате нашли предсмертную записку.

Полицейские начали проверку. Известно, что в конце учебного года ему предстояло сдавать ОГЭ.