В Шилове задержали мужчину за кражу телефона у ребенка

В Шилове полицейские задержали мужчину за кражу смартфона у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

К правохранителям обратилась жительница рабочего поселка Шилово и сообщила, что у ее девятилетнего сына пропал смартфон на детской площадке. Женщина отметила, что телефон мальчик положил на лавочку, чтобы не выронить его из кармана. Ребенок на несколько минут оставил гаджет без внимания, а когда вернулся, то его на месте не было.

По предварительной информации, 60-летний местный житель случайно заметил на лавочке телефон. Пройдя мимо мужчина незаметно забрал устройство и скрылся.

После опроса местных жителей злоумышленника удалось разыскать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.