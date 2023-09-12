В Рыбном на пешеходном переходе сбили ребенка

В Рыбном на пешеходном переходе сбили человека. Об этом сообщил портал RybnoeNet.

В региональном ГИБДД рассказали подробности аварии.

Во вторник, 12 сентября, примерно в 13:55, вблизи дома номер 7 по улице Электротяговая, водитель на автомобиле «Лада Ларгус» совершил наезд на восьмилетнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулироемому переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.