Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
20°
Срд, 13
20°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 96.51 -1.41 12/09
ЦБ EUR 103.53 -1.36 12/09
Нал. USD 93.75 / 95.3 12/09 14:10
Нал. EUR 100.35 / 101.78 12/09 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
4 923
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
8 296
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
8 251
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
12 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рыбном на пешеходном переходе сбили ребенка

В Рыбном на пешеходном переходе сбили человека. Об этом сообщил портал RybnoeNet.

В региональном ГИБДД рассказали подробности аварии.

Во вторник, 12 сентября, примерно в 13:55, вблизи дома номер 7 по улице Электротяговая, водитель на автомобиле «Лада Ларгус» совершил наезд на восьмилетнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулироемому переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.