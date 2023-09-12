В Ряжском районе сотрудники Росгвардии обезвредили три мины времен Великой Отечественной войны

В Ряжском районе сотрудники Росгвардии обезвредили три мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Снаряды нашли во время дорожных работ около села Ратманово.

Взрывотехники обследовали две минометные мины калибра 82 миллиметра и минометную мину калибра 50 миллиметров. Все снаряды подверглись значительной коррозии.

Сотрудники ОМОН вывезли каждый из боеприпасов в безопасное место и уничтожили.