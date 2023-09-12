В Рязанской области задержали мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков

В Рязанской области задержали 48-летнего жителя Подмосковья, перевозившего крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали на трассе «Москва-Челябинск» около деревни Турлатово Рязанского района. Полицейские обследовали его автомобиль и нашли в запасном колесе пять больших упаковок с кристаллообразным содержимым. Согласно результату лабораторного исследования, проведенного специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД, изъятое вещество является производным N-метилэфедрона общей массой 4 килограмма 262 грамма.

По предварительной информации, задержанный был межрегиональным наркокурьером и занимался доставкой оптовых партий наркотиков.

Полицейские также обследовали квартиру в Красноармейске, где жил мужчина. В ходе обыска в жилище следственно-оперативная группа изъяла 328 граммов производного N — метилэфедрона и около 5 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.