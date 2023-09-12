В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло»

В Рязанской области полицейские проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Рейдовые мероприятия состоятся во вторник, 12 сентября. Их цель — напомнить о необходимости бережного отношения к юным пассажирам.

Отмечается, что перевозка детей младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля должна осуществляться при помощи удерживающих систем.

Детей от семи до 11 лет в машине должны перевозить при помощи удерживающих систем или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля — с использованием удерживающих систем.

За нарушение правил предусмотрен штраф 3 000 рублей.