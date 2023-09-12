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В рязанской Филармонии состоится концерт-беседа «Сквозь века и эпохи. Музыкальная машина времени»

В рязанской Филармонии состоится концерт-беседа «Сквозь века и эпохи. Музыкальная машина времени». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие состоится в пятницу, 15 сентября.

В нем примут участие Елена Мартиросова — сопрано, Анастасия Зверева — сопрано, Наталья Трофимова — концертмейстер вокального дуэта, Илья Багаутдинов (саксофон, рояль), Глеб Монастыршин (фортепиано), Антон Белоусов — музыкант из Рязани (фортепиано), а также виолончелист и композитор Георгий Гусев.

«Зрители смогут познакомиться с разнообразными музыкальными стилями и традициями — почувствовать атмосферу музыкальных салонов галантного века, соприкоснуться с наследием великих венских классиков и выдающихся романтиков, услышать музыкальные произведения наших дней», — отметили организаторы.

Концерт-беседа «Сквозь века и эпохи. Музыкальная машина времени» — один из концертов Фестиваля «Путь к свету», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на творческую реализацию профессиональных музыкантов РФ, имеющих физические ограничения.

Автор идеи музыкально-просветительского проекта и ведущая концертов-бесед — незрячая пианистка, выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, доктор искусствоведения Юлия Монастыршина.

Вход свободный.

Возрастное ограничение — 6+