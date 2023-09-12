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В Рязани в седьмой раз пройдет праздник урожая «Спожинки»

В субботу, 16 сентября, в Рязани на стадионе агротехнологического университета пройдёт седьмой региональный фестиваль «Спожинки».

О мероприятии журналистам рассказали министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов и ректор РГАТУ Александр Шемякин.

Как отметил Дмитрий Филиппов, «Спожинки» — это праздник урожая. Отмечать окончание жатвы — древняя традиция славян, в том числе и русского народа. Сейчас в Рязанской области уборка большинства зерновых культур завершается.

Кроме того, на празднике покажут достижения в сельском хозяйстве и пищевой отрасли.

В фестивале примут участие более 150 сельхозпредприятий, фермеров, хлебопекарных предприятий и пищевых производств.

Александр Шемякин напомнил, что праздник пройдёт в седьмой раз. Его могут посетить все желающие.

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