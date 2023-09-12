В Рязани пройдет форум «Будущее здравоохранения»

С 22 по 24 сентября на базе отдыха «Сатурн» (Солотча, 5) пройдет Молодежный профсоюзный форум «Будущее здравоохранения».

Через этот форум, который проводят с 2011 года, прошло уже несколько сотен молодых медицинских специалистов со всей области. Он посвящен роли молодежи в построении солидарного общества, реализации потенциала молодежи в развитии отрасли.

Целью форума является поддержка молодежных профсоюзных инициатив, стимулирование профсоюзной активности молодых членов Профсоюза, повышение эффективности работы с молодежью и совершенствование инструментов молодежной политики Профсоюза.

Целевая аудитория форума — молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, сотрудники медицинских организаций Рязани и Рязанской области.

В 2023 году форум проводится в рамках Года организационного укрепления Профсоюза, а это значит, что треки Форума направлены на усиление мотивации профчленства, совершенствование кадровой политики, развитие социальных компетенций.

Форум носит образовательный характер. Следуя популярному подходу неформального образования, главным ресурсом для образовательного процесса становится не ведущий, а сам участник, его окружение и жизненный опыт.

Образовательный компонент — основное, но не единственное направление форума. На форуме также будут досуговая и интеллектуальная программы.

Гостями форума ежегодно становятся представители исполнительной власти, руководители медицинских учреждений, эксперты всероссийского уровня.

Регистрация на форум заканчивается 15 сентября.

Следить за новостями форума можно по ссылке: https://vk.com/forumprofsoyuzmed

Проводит его Рязанская областноая организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Возрастное ограничение: 18+