В России появится портал психологической помощи для школьников

В России появится портал психологической помощи для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения России Александра Бугаева.

По его словам, на платформе ученики смогут в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога.

По словам политика, система разрабатывается совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

Замминистра считает, что живое общение сложно заменить, но современный подход и новые инструменты помогут разгрузить школьных психологов.

«У нас огромное количество, целая армия школьных психологов. Нагрузка на них значительная — это такая работа, которая требует постоянного внимания к ученикам и к их родителям, потребностям, запросам», — заключил Бугаев.