В Пронском районе убили пару лебедей с выводком

В Пронском районе убили пару лебедей с выводком. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел 9 сентября в поселке Синь. По словам местных жителей, у пары лебедей, которая жила в местном пруду, родились несколько птенцов. Сначала пропали двое взрослых детенышей, а потом пропали и другие. На пруду осталось тело только одного из птенцов.

Местные жители предположили, что их убили и забрали охотники, потому что они слышали на другой стороне пруда выстрелы.

В администрации района рассказали, что передали информацию о случившемся в минприроды.